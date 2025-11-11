休漁が続いていた小型船のスルメイカ漁が北海道内で再開され、函館では１１月１１日、再開後初の競りが行われました。１１日午前５時ごろ。漁を終えた漁船が函館の港に戻りました。小型船のスルメイカ漁は水産庁が定める漁獲可能量の上限を上回り、休漁が続いていましたが、道内では１０日、およそ３週間ぶりに再開されました。さっそく再開後初の競りが行われ、最高値は５キロ７９００円と、２０２４年の同時期と比べ１．５倍ほど