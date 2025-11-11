日本ハムは11日、松本剛外野手が国内フリーエージェント（FA）を行使する意思を伝え、申請書類を提出したことを発表した。松本は球団を通じて「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」とコメントした。松本は11年ドラフト2位で日本ハムに入団。6年目の17年に初めて規定打席に到達し打率.274をマークしたが、その後は出場機