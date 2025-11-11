円山動物園周辺の円山西町や宮の森で、クマの足跡が複数発見されています。雪の上に点々と続いたクマの足跡。札幌市中央区円山西町１０丁目付近で１１月１１日午前８時すぎ、近隣住民から「ヒグマと思われる足跡が山の方向に続いている」と１１０番通報があり、札幌市が痕跡調査を実施しました。（近隣住民）「雪が降ったのでたまたま足跡が残っただけで、常日頃歩いていたのかもと思うと怖いですね」付近では９日から円山動物園の