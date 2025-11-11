11日（火）は北日本中心の冬型の気圧配置となっており、北日本日本海側や北陸を中心に所々で雪や雨が降るでしょう。北海道は雪の降る所が多くなり、内陸や山沿いを中心に積雪となる見通しです。その他の北日本から西日本も雲が広がりやすく、九州では南部を中心に雨が降る見込みです。12日（水）は冬型の気圧配置が解消し、北日本から西日本にかけて広い範囲で秋晴れとなるでしょう。ただ、九州南部では雲が多く、所々で雨が降りそ