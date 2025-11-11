千葉・市原市の住宅で10月、2人組がバイクを盗む一部始終がカメラに捉えられた。狙われたのは納車されたばかりの高校生のバイクだった。納車されたばかりの愛車が…盗難千葉・市原市の住宅で10月27日午前2時頃に撮影されたのは、2人組の人物だった。家の前を通り過ぎたかと思いきや、再び現れるとバイクにかけられたシートを外し、持ち去っていった。その2分後、2人組が再び戻ってくると、工具のようなものをバイクに突き立てた。