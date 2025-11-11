日本ハムは１１日、松本剛外野手（３２）が今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使する意思を球団に伝え、申請書類を提出したと発表した。松本は球団を通じて「ファイターズからはありがたい提示をしていただき、感謝しています。ただ、自分に対する他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至りました」とコメントした。松本は新庄監督体制となった２２年に１１７試合に出場し、打率・３４７で首位打者を獲得。