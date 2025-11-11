子ども向けの職業体験テーマパーク「キッザニア東京」に、きょう（11日）から期間限定で税務調査を体験できるコーナーが登場しました。小学2年生の女子児童「この消費税申告書は、こちらのお店から提出されたもので間違いないですか？」店員役の女性「はい。間違いないです」ナショナルストアで税務調査をする子どもたち。帳簿を確認し、消費税の納税額を確認していきます。東京・江東区にある職業体験テーマパーク「キッザニア東