俳優の仲代達矢さんが亡くなった事が分かった。92歳だった。仲代さんは1932年東京都生まれ。戦後に俳優を志し俳優座4期生として入所した。「ハムレット」「四谷怪談」など多数の舞台に出演した他、映画界では小林正樹監督に見いだされ、「黒い河」「人間の條件」「切腹」などに出演した。また黒澤明監督の「用心棒」「影武者」「乱」に出演した他、成瀬巳喜男監督、岡本喜八監督、市川崑監督、五社英雄監督など、日本を代表する名