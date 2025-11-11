映画「影武者」や無名塾の主宰などで知られる俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さんが8日に死去したことが11日までに分かった。92歳だった。通夜、告別式は近親者のみで行い、お別れ会などの予定はないという。働きながら高校を卒業後、1952年（昭27）に俳優座養成所に入所。同期には佐藤慶さん、佐藤允さん、中谷一郎さん、宇津井健さんらがいた。早くから大型新人として注目され、劇団公演「令嬢ジュリー」「ハムレット」などに