「私が払っている介護費。将来、相続で報われますよね……？」 そう期待したくなる気持ちはもっともですが、介護費を負担したからといって自動的に遺産が増えるわけではありません。大切なのは、きちんとした証拠です。 本記事では、兄弟が介護費の負担を拒否した場合に取れる法的な対処法や、「寄与分」を主張するための準備の進め方について、分かりやすく解説します。 兄弟が親の介護費を払わない……扶養義