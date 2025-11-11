大リーグのＧＭ会議は１１日（日本時間１２日）から３日間、米国ネバダ州ラスベガスで開催される。集合日の１０日（同１１日）は３０球団のＧＭなど首脳陣、代理人ら関係者が現地入りした。レッドソックスのブレスローＧＭは補強ポイントに「中核を打てる打者」と「先発投手」を挙げた。ポスティング制度でメジャー移籍を目指す日本人選手については「特定の選手についての言及は避けたいが、過去数年に渡って、日本人選手がチ