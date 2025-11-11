佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気についてお伝えします。日本有数のカルスト台地、平尾台でススキが見頃です。気温が高い日が続き色づきが遅れていましたが、11月に入り朝晩冷え込む日が増えて一気に黄金色に染まりました。また、ことしは台風の影響も小さく折れずに大きく育っているそうですよ。11月下旬まで見頃が続くということです。 「紅葉情報」 福岡県太宰府市の竈門神社