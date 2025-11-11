放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、墨田区育ちのさまぁ〜ず三村マサカズについて。＊＊＊ここ10年以上、テレビの中で安定の面白さをみせているのがさまぁ〜ず。大竹もいいが私は三村が何だかおかしくて仕方がない。いかにも東京の下町の小僧。かもし出す空気、匂い立ち居振る舞いいたずら心いっぱ