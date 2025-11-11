あなたは読めますか？突然ですが、「検非違使」という漢字読めますか？日本の歴史小説や時代劇などで出てくる役職名ですが、読み方がわからずにそのまま読み飛ばしている方もいるかもしれません。気になる正解は……「けびいし」でした！「検非違使」は、主に平安時代に設置された令外官（りょうげのかん）という役職で、京の都の治安維持、警察、裁判、刑罰など、幅広い司法・行政の権限を持ちました。「非違を検察する使」という