あなたは読めますか？突然ですが、「手緩い」という漢字読めますか？物事への対応や処置の仕方について表現する際に使われる言葉ですが、漢字の「緩」を「ぬるい」と読むところに難しさがあります。気になる正解は……「てぬるい」でした！「手緩い」という漢字は、主に「処置や対応が厳しくない」「手加減していて、なまぬるい」という意味を持ちます。また、「やり方や動作がてきぱきとしていない」「のろい」という意味で使われ