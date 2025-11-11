9月に双子の男の子を出産したタレントの中川翔子が、授乳中の動画を公開した。【映像】授乳中の動画2023年4月、一般男性との結婚を発表し、2025年9月に、双子の男の子を出産した中川。出産後は子どもたちとの日常をInstagramで発信していて、子どものほほをなでる夫の手や、「長男は黒髪ふさふさ、夫似だけど目を閉じてると、おばあちゃんにも似てる。次男は、わたしの赤ちゃんの頃にそっくりで、びっくりしてる」とつづった、