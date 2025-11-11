高市政権の経済政策を議論する「日本成長戦略会議」の初会合で、近く取りまとめられる総合経済対策に向けて重点施策が示されました。【映像】「日本成長戦略会議」初会合「将来の所得・成長をもたらす投資を、税収の範囲内に収めるという制約があってはならないと」（会田卓司氏）「いかに財政の制約を踏まえつつですね、しっかり設備投資を拡大するということを官民挙げて進めていくことが大事かなと思います」（片岡剛士氏）