札幌の男性殺害、頭部切断事件で、殺人罪などで起訴された娘を手助けしたとして死体遺棄・損壊ほう助罪に問われ、一審札幌地裁で有罪判決を受けた母親（62）の弁護人は11日、札幌高裁の控訴審初公判で改めて無罪を主張した。