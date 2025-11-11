高知県土佐清水市発注の施設改修工事で最低制限価格を漏らしたとして、高知県警は１１日、同市長の程岡庸容疑者（６６）と同市議の永野裕夫容疑者（６７）ら４人を官製談合防止法違反容疑などで逮捕した。他に逮捕されたのは、いずれも同県四万十市の会社役員で８４歳の男と６６歳の男の両容疑者。発表によると、程岡容疑者は５月２８日に市が実施した「宿泊型多文化共生コミュニティ施設改修工事」の指名競争入札で、秘密事