俳優・仲代達矢さんが死去したことが分かりました。９２歳でした。所属事務所の関係者が、「亡くなったことは事実」とＴＢＳの取材に明かしました。 【写真を見る】【 訃報 】仲代達矢さん死去９２歳俳優を育成する「無名塾」を設立黒澤明監督「用心棒」「影武者」「乱」に出演仲代達矢さんは、1932年、東京生まれ。幼い頃から映画に憧れたが、父親が病弱で早逝したため家計は苦しく、第二次大戦下に過酷な幼少期を