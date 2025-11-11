2025年11月11日、俳優の仲代達矢さんが死去したことがわかりました。享年92。仲代さんがこれまでの俳優人生を語ったインタビュー記事（『婦人公論』2022年6月号）を再配信します。*****演劇の世界で時代を切り拓き、第一線を走り続けるスターたち。その人生に訪れた「3つの転機」とは――。半世紀にわたり彼らの仕事を見つめ、綴ってきた、エッセイストの関容子が訊く。第5回は俳優の仲代達矢さん。仲代さんの役者になるきっかけは