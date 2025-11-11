伊勢神宮の式年遷宮に向けて、伊勢神宮内宮の別宮、瀧原宮がある三重県大紀町で、10日、御木曳行事を行う奉曳団の結団式が行われました。御木曳は、伊勢神宮の式年遷宮に向け、社殿を建て替えるときなどに使う御用材を県内の各地区で結成される「奉曳団」らが運ぶ行事です。伊勢神宮内宮の別宮、瀧原宮でも、来年4月に御木曳行事が行われることから、これまで大紀町瀧原の住民が中心となって準備を進めてきました。10日、地元の住