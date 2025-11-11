11日午前、秋田市であられが降ったところがありました。こちらは秋田市山王で11日午前9時40分ごろに撮影した映像です。「バチバチ」と車のフロントガラスを打ち付けています。日本気象協会によりますと、西高東低の気圧配置が続くため、11日の県内はくもりで、雨や雪の降るところが多い見込みです。12日は、はじめは西高東低の気圧配置の影響によりくもりですが、次第に高気圧に覆われ、晴れるということです。