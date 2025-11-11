今年も残り2カ月をきっています。来年の干支「午」の置物作りが、三重県四日市市にある萬古焼の窯元で最盛期を迎えています。「馬」の置物作りを行っているのは、四日市萬古焼の窯元「光風窯」の陶芸作家、熊本栄司さんです。熊本さんが干支の置物を作り始めたのは2017年の「酉年」からで、今回の作品は夏頃からデザインを考えはじめ、実際に制作に取り掛かったのは2カ月程前からです。注文を受けてから作る受注生産を行っていて、