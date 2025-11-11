過失運転致傷の疑いで、長岡市の会社員の男（51）が11日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は11日午前5時40分頃、長岡市摂田屋の県道で、軽貨物自動車を運転中、道路を歩いていた70代男性と衝突しました。70代男性は長岡市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。男は現行犯逮捕されています。現場は片側1車線の直線区間です。調べに対し男は「人とぶつかりケガをさせたのは間違いない」と容疑を認めて