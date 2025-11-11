高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第7週「オトキサン、ジョチュウ、ＯＫ？」の第32回が11月11日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】トキを気遣い、ウメが…ヘブンの家で女中の仕事をすると決意したトキ。花田旅館の人たちはトキの身を案じ、ウメからの引き継ぎという名目で、できるだけウメが一緒にいてくれるようにしてくれました。話し合いの際中に