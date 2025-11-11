三重県津市に本店を置く百五銀行は、10日、銀行単体として増収増益となる今年度の中間決算を発表しました。百五銀行の発表によりますと、売上高にあたる連結決算の「経常収益」は729億4000万円。「経常利益」は140億8500万円で、銀行の最終的な利益となる「中間純利益」は101億7500万円と増収増益となりました。増収増益となったことについて、百五銀行は「貸出金の利息や、有価証券の利息が増加したことなどが要因」としています