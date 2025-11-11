皆さんは、旦那さんの運転する車の助手席に乗ることはありますか？普段運転していると、助手席でもつい周りを確認してしまうこともあるのではないでしょうか。でも口を出しすぎるとお互いにイライラしてしまうこともあるようで……。『助手席に乗っているときも左右確認している？私は意識していないけれど、無意識にしているみたい』こんな素朴な疑問から始まった、助手席での安全確認についての投稿。車を運転する人なら一度