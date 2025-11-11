今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『湯河原担々焼きそば【ナースロボ】』という物体Ｂさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）■■■フォーエバー！名前を言ってはいけない焼きそばのブームが料理カテゴリで起きているニコニコ動画。そんな中、投稿者の物体Ｂさんがとあるご当地焼きそばを作ります。作るのは湯河原名物の「担々焼きそば」。元々湯河原にはタヌキの見つけた温泉の伝説があったそう。