山形市にによりますと、11日11日午前６時58分ごろ、山形市大字滑川地内の住宅敷地内でクマ1頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 この住宅敷地内では、クマが4日連続で目撃されています。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■8日～11日にかけてのクマ目撃情報（山形市） 11月11日（火曜）午前6時58分頃大字滑川地内の住宅敷地にてクマ1頭を目撃11月10日（月曜）午前7時10分頃大字滑川地