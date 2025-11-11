毎年最新モデルが発売されても、古いギアを使用し続ける女子プロたちがいる。彼女たちが絶対に手放せないという名器たちをっ彼女たちのコメントとももに紹介したい。まずはドライバー編から。【写真】川〓、佐久間、堀が使用する名器の顔を公開【川〓春花】1W：SIMグローレ（10.5度／イミドアンドサンズプロト）※2020年モデルジュニア時代から継続使用。「ずっと使っているので安心感があります。持ち球のドローが出やすいですし