勝みなみの母親が公式インスタグラムを更新。日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」を振り返った。【ランキング】お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ本大会では初日を5アンダー・4位タイと好スタートを切った勝だった。しかし「2日目からショットが暴れ出しました」「暴れん坊将軍の再来です」と、2日目以降はスコアを1打しか伸ばせず、トータル6アンダーの21位タイでのフィニッシュとなった