インドの首都ニューデリーで車が爆発し、これまでに8人が死亡しました。【映像】爆発に巻き込まれた周辺車両捜査当局は、テロ事件の可能性もあるとして爆発の原因を調べています。ニューデリーの世界遺産「赤い城」として知られる「ラール・キラー」に近い地下鉄の駅の側で10日、車が爆発し周辺の車両や通行人が巻き込まれました。地元メディアなどによりますと、少なくとも8人が死亡し、20人がけがをしたということです。