パラアイスホッケーのミラノ・コルティナ・パラリンピック最終予選は１０日、ノルウェーのイエスハイムで最終日が行われ、日本はノルウェーに８―２で大勝し、通算成績４勝１敗で２大会ぶりのパラリンピック出場を決めた。最終予選には６チームが参加し、総当たりのリーグ戦で上位２チームがパラリンピックの出場権を獲得する方式。日本は初戦で韓国に１―２で敗れたが、その後は強敵スロバキアに３―２で逆転勝ちするなど、３