＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター【映像】全身バキバキ“細マッチョ”力士体重90キロ台の“バキバキ”細マッチョ力士が、2倍以上も重い体重200キロ超の巨漢力士に劇的な逆転勝利を遂げた。館内は大盛り上がりとなり、「良い相撲だった」「すごい筋肉」「これはアツい」など、驚きと興奮の声が相次いだ。幕下五十一枚目・欧山田（鳴戸）と幕下五十一枚目・安芸乃山（高田川）の一番。秋田県秋田市出