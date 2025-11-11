米国ディズニーパークの公式インスタグラムが2025年11月7日、公式インスタグラムを更新。米大リーグ・ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ選手（33）の家族ショットを公開した。幸せ家族ショットディズニーパークの公式インスタグラムは「From the diamond to Disneyland Mookie Betts and his family celebrated at ＠Disneyland today」とし、ベッツ選手がディズニーキャラクターのグーフィーと肩を組むツーショットを