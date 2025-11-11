Metaが文字起こしAI「Omnilingual ASR」をリリースしました。Omnilingual ASRは日本語を含む1600以上の言語の文字起こしに対応しており、対応言語を簡単に追加できることも特徴としています。Omnilingual ASR: Open-Source Multilingual Speech Recognition for 1600+ Languages | Research - AI at Metahttps://ai.meta.com/research/publications/omnilingual-asr-open-source-multilingual-speech-recognition-for-1600-languag