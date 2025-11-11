【新華社太原11月11日】壁画は中国文化を構成する重要な要素であり、「壁の上の博物館」と呼ばれる。何世代にもわたる画家たちが、その芸術的想像力と生活の息吹を、千年を超えて壁に刻み続けた。山西省は華夏文明発祥地の一つであり、2千年にもわたって描かれ続けた古代壁画が、寺院壁画や墓葬壁画を中心として残されている。現在、これらの壁画を通して、古代人の宗教、建築、服飾など生活のあらゆる側面を目の当たりにし