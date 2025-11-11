モデルやタレントとして活躍する佐藤栞里が笑顔の２ショットを公開した。１１日までにインスタグラムで「さとしおあちぇとぺぺ 餃子オンザライス１１月３日で１周年を迎えました」と書き始め、「あちぇとぺぺ、そしていつも聞いてくださっているリスナーの皆さま、おめでとうありがとう〜先日公開収録が行われまして...やさしい笑顔を見られるだけで嬉しいのにまさか自分が作ったグッズを身につけた方にお会いできる日が来