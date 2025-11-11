アルシャー盟エジン旗の黒城遺跡。（１０月２９日、ドローンから、アルシャー盟＝新華社記者／連振）【新華社フフホト11月11日】中国内モンゴル自治区アルシャー盟エジン旗にある黒城（カラ・ホト）遺跡は、2001年に第5次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）に指定された。9世紀に築かれた城郭都市で、西夏時代に黒山威福軍司、元代に亦集乃（エチナ）路総管府が置かれた。かつては居延古道の交通の要衝だった。アルシャー