ドル円が2月来高値更新、米政府閉鎖解除期待でドル買い・円売り片山氏から牽制なく ドル円は一時154.49円まで上昇し、今月4日につけた高値154.48円を上回り2月以来の高値を更新。 米政府閉鎖が今週中にも解除される見通しとなっており、リスク回避の動きが後退している。米先行き懸念が後退したことで米ドルが輝きを取り戻しつつあるようだ。リスク選好で円売りも見られる。片山財務相の発言が伝わったが、円相場について