青山学院大学陸上競技部・男子長距離ブロック監督の原晋（58）が11月6日、Xを更新。全日本大学駅伝での忘れ物について謝罪した。 全日本大学駅伝がXで「監督バス車内にて帽子の忘れ物がありました」と伝えたところ、箱根駅伝出場経験のある俳優の和田正人（46）が引用で「原さん？レース当日の朝、スタート地点の熱田神宮で挨拶した時に被ってた気がする。。。」と反応。これに対し原が「帽子私でした。お騒が