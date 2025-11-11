東京都交通局が運営する都営線の工事入札で談合したとして、公正取引委員会は11日、独禁法違反の疑いで受注6社に立ち入り検査した。不正に関与した可能性もあるとみて、発注側の都交通局にも実施した。関係者への取材で分かった。