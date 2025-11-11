新規事業開発において「顧客のところに300回行く」ことが最も重要な考え方です（写真：ふじよ／PIXTA）【ひと目でわかる】「事業ができない…」と嘆く人がやりがちな「大誤解」とは？「サラリーマンに新規事業なんてできるわけがない」。かつてよく囁かれた意見は、いまではすっかり影を潜め、多くの企業から「新規事業」が続々と生まれている。ただ、新規事業は生まれるものの「大きなビジネスにならない」「人は育つが、育った人