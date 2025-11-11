彼氏が浮気をしているかを探るためには、家に行くと証拠を見つけやすいようです。うっかり者の彼氏ならなにかしらの証拠を残している場合が多いので、勘のいい彼女ならすぐに見破ることができるでしょう。もしくは、浮気相手のほうから匂わせてくることもあるようで……？今回は、彼氏の家に行ったら浮気相手から宣戦布告を受けた話をご紹介いたします。浮気相手からの宣戦布告「彼氏にデートをドタキャンされたり連絡が途絶えた