瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も晴れの天気が続くでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で17度の見込みです。10日と同じくらいの気温になります。 12日は夕方にかけて晴れますが、夜は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになるでしょう。朝の最低気温は岡山で7度、津山で4度、高松で9度の予想です。日中の最高気温は岡山、津山、高松で17度でしょう。 13は各地で曇りになり、14日