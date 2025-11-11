元ヤンキース傘下3A所属の前田健太（37）が11月6日、Instagramを更新。MLBから日本球界に復帰することを明言した。 前田は「I’ve decided to continue my career in Japan starting next season.」と切り出し、日本球界に復帰することと、アメリカでの10年間のキャリアを振り返り、ファンや関係者への感謝を全文英語で伝えた。そのほか、前田がロサンゼルス・ドジャース、ミネソタ・ツインズ、デトロイト・タイ