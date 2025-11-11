日本エイサーは11月7日から、薄型・軽量ノートブックブランドSwiftシリーズ「SFL14-54M-H56Y」「SFL14-54M-A56Y」「SFL14-41M-A56Y」「SFL14-41P-A56Z」の4機種をAmazon、Acer公式オンラインストアで発売した。●高い処理能力と軽さを両立したノートPC AIも使えて業務効率アップ新製品は、重量約990g〜1.24kgで、厚さ約15.4〜19.1mmのスリムデザインながら、最大16GBメモリーと512GBまたは1TB SSDを搭載。軽量ながらも高い処理