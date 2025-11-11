Snow Manの宮舘涼太が、自身のInstagramのストーリーズを更新。『ラヴィット！』（TBS系）出演前に撮影されたオフショットを公開し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。 関連：【画像】宮舘涼太の様々なヘアスタイル ■上品な冬の装いで柔らかな微笑みをたたえる宮舘涼太 この日、宮舘は前髪をふんわりと立ち上げたセンター分けスタイルで登場。自然に耳へとかけた髪がすっきりとした印象を与え、額をのぞ