ユニチカ [東証Ｐ] が11月11日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.2倍の48.2億円に急拡大した。 併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が前期比27.8％増の60億円に伸びる見通しを示した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比66.9％減の11.7億円に大きく落ち込む計算になる。 直